Im Kampf gegen die hohen Energiepreise hat sich die Expertenkommission für weitergehende Hilfen ausgesprochen. So müsse etwa ein "Soforthilfefonds" für Privathaushalte eingerichtet werden, heißt es in dem am Montag vorgelegten Abschlussbericht des Gremiums. Die Gaspreisbremse für Unternehmen soll ab Januar greifen und ist an bestimmte Bedingungen geknüpft.