Siegfried Russwurm (58) kennt die Maschinenräume der deutschen Industrie wie kaum ein anderer. Der promovierte Ingenieur stieg bei Siemens bis in den Vorstand auf. Heute führt er den Aufsichtsrat von Thyssenkrupp und die Gesellschafterversammlung der Voith Group. Seit November 2020 ist er Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI). Russlands Krieg, aber auch die autoritären Tendenzen in Ungarn zwingen die deutsche Industrie jetzt, politisch Farbe zu bekennen. Zuletzt sorgten Enthüllungen vom SPIEGEL und anderen Medien über Chinas Repressionen in der Uiguren-Provinz Xinjiang für Aufsehen.