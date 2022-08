Steuerentlastungen im Energiebereich

Um die zusätzlichen Belastungen durch die Gasumlage möglichst gering zu halten, bemüht sich die Bundesregierung um eine Ausnahmeregelung von geltendem Europarecht: Doch die gewünschte Ausnahme von der Mehrwertsteuer auf die Gasumlage ist vom Tisch. Der gegenwärtige rechtliche Rahmen lasse eine Ausnahme für die Umlage nicht zu, bekräftigte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch in einem Brief an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Gentiloni schlägt vor, die Bundesregierung könnte die Mehrwertsteuer im Nachhinein an die Verbraucher zurückzahlen. Das könnte insbesondere Haushalten mit wenig Einkommen zugutekommen und diese damit auch für die Umlage selbst entschädigen. Alternativ könne man die geltende Mehrwertsteuer auf den EU-Mindestsatz von fünf Prozent reduzieren - ein Vorschlag, den auch der Bundesverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) begrüßt. In Deutschland gilt in der Regel ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent, der ermäßigte Satz liegt bei 7 Prozent. Und schließlich könne man die Umlage schlicht senken, so der EU-Kommissar.