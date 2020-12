Botschaften der Bürger Corona-"Lichtblick" am Schloss Bellevue

Ein Lichtblick in den dunklen Tagen der Corona-Pandemie: Botschaften aus der Bevölkerung erstrahlen in diesen Tagen als Lichtinstallation an der Außenwand vom Schloss Bellevue, dem Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.