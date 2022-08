In voller Besetzung dürfte das Beratergremium jetzt allerdings wieder an Relevanz gewinnen. So sagte Malmendier der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", dass Politikberatung vor allem nützlich sei, wenn sie mit im Raum sitze. Es wäre besser, zeitnah parallel zur Gesetzgebung zu arbeiten und damit näher dran an der Politik zu sein, "statt einmal im Jahr ein fettes Jahresgutachten zu schreiben".

Doch auch um die Aufgabe werden die Wirtschaftsweisen nicht herumkommen – der gesetzliche Auftrag sieht vor, dass der Rat jedes Jahr ein Jahresgutachten verfasst und bis Mitte November zur Veröffentlichung bringt.