Habeck macht Mut Raffinerie Schwedt soll bestehen bleiben

Trotz der EU-Pläne, den Import von russischem Rohöl in sechs Monaten zu verbieten, skizziert Wirtschaftsminister Robert Habeck bei einem Besuch der Raffinerie in Schwedt Pläne für die Zukunft. So sollen auch die Tankstellen in Ostdeutschland weiterhin ihren Sprit aus Schwedt bekommen.