Immer mehr Staaten kapseln sich angesichts der Corona-Pandemie ein - mit dramatischen Folgen für ihre Bürger. Die Bundesregierung sprach am Dienstag eine weltweite Warnung für touristische Reisen aus. "Wir müssen verhindern, dass weitere Deutsche im Ausland stranden", begründete Maas den ungewöhnlichen Schritt. "Bitte bleiben sie zu Hause!"

Die Bundesregierung startet zudem eine beispiellose Rückholaktion für Tausende Deutsche, die wegen der Coronakrise im Ausland festsitzen. Außenminister Heiko Maas sprach am Dienstag von einer "Luftbrücke" vor allem für Urlauber in Marokko, der Dominikanischen Republik, den Philippinen, in Ägypten und auf den Malediven.

100.000 Deutsche noch in Urlaubsgebieten unterwegs

Für die in den nächsten Tagen geplanten Rückholflüge will die Regierung bis zu 50 Millionen Euro ausgeben. Nach Schätzungen des Auswärtigen Amts sind derzeit noch mehr als 100.000 Personen in Urlaubsgebieten unterwegs.

Vergleichbare Probleme - wenn auch in viel kleinerem Ausmaß - haben auch andere Staaten. So flog Litauen 31 Staatsbürger mit einem Militärflugzeug aus Deutschland in ihre Heimat aus.

Bund und Länder beschlossen zudem am Dienstag einen Notfallplan für die Krankenhäuser in Deutschland. Darin heißt es, durch das "Auf-, Aus- und Umrüsten von Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größeren Hallen können für die zahlreichen leichteren Behandlungsverläufe zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden".

la/dpa