Studie Deutschlands Süden droht Wasserstofflücke

Bei der Nutzung erneuerbarer Energien droht Deutschland eine Zweiteilung. Laut einer Studie fehlt es im Süden an ausreichenden Anbindungen an das europäische Wasserstoffnetz und an die Stromtrassen, um sich mit grünem Strom aus dem Norden zu versorgen.