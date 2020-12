Kurz vor Lockdown Politik warnt vor Panik-Shopping zu Weihnachten

Alles, nur das nicht: Politiker fürchten einen massenhaften Ansturm auf die Geschäfte für letzte Weihnachtseinkäufe (Bild Archiv) vor dem Lockdown. In Sachsen, das schon mit dem heutigen Montag in den harten Lockdown gegangen ist, war es in vielen Geschäften und Warenhäusern vergangene Woche zu einem wahren Ansturm gekommen.

Foto: Andreas Lander/ picture alliance / dpa