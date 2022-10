Vonovia will eine Vorreiterrolle einnehmen, hat zuletzt Photovoltaik-Mieterstromanlagen in Berlin Lichtenberg oder auch in Dortmund realisiert. Bis 2030 möchte Deutschlands größter Wohnungsgbaukonzern 17.000 Dächer mit PV-Anlagen ausstatten und dadurch 76.500 Tonnen CO2 einsparen. Bis 2050 sollen 30.000 Dächer des Wohnungsriesen solche Anlagen tragen.

Speiste Vonovia beginnend mit dem "1000-Dächer-Programm" den Solarstrom großteils ins öffentliche Stromnetz ein, setzt der Konzern langfristig auf eine dezentrale Energieversorgung der eigenen Quartiere. Das heißt: Der grüne Strom soll neben "Mieterstrom"-Angeboten ebenso zur Wärmeerzeugung und für die E-Mobilität genutzt werden. Zu welchem Preis Vonovia-Mieter ihren Solarstrom beziehen oder künftig beziehen sollen, erklärte das Unternehmen auf Anfrage von magager magazin nicht.

Das Problem der "infizierten" Mieteinnahmen

Ihre Interessen ausreichend berücksichtigt sehen Wohnungs- und Immobilienunternehmen in den Gesetzesnovellen nicht. In einem offenen Brief haben vor wenigen Tagen gleich vier Verbände der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Wohnungsbauministerin Klara Geywitz (46) aufgefordert, "umgehend einen Regelungsrahmen für das Konzept des 'Mieterstroms' zu erlassen, der diesem zu einem Erfolg wie im selbstgenutzten Eigenheim verhilft" - und der Ministerin gleich einen (nicht ganz neuen) Forderungskatalkog ins Pflichtenheft geschrieben.

Unter anderem fordern die Verbände, dass für den aus einer lokalen Solarstromanlage gelieferten Strom ein "angemessener Preis" gezahlt werde, der die "Refinanzierung der Erneuerbare-Energien-Anlage, deren Betrieb und die Verteilkosten abdeckt". Zudem fordern sie, dass die im Jahressteuergesetz 2022 vorgesehene Befreiung von der Umsatzsteuer für die Lieferung und die Installation von Photovoltaikanlagen "vollumfänglich auch für die Wohnungswirtschaft zur Anwendung" kommt.

Die Verbände benennen aus ihrer Sicht einen weiteren Bremsschuh für die flächendeckende Versorgung von Quartieren mit selbst erzeugten Ökostrom: Wohnungsunternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit auf die Vermietung beschränken, zahlen keine Gewerbesteuer. Erzeugen sie Strom aus ereuerbaren Energien, verlieren sie die Gewerbesteuerbefreiung in der Vermietungstätigkeit. Erlöse aus der Vermietung werden gewerblich "infiziert", heißt es im Fachsprech.