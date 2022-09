Der Ökonom Peter Bofinger (68) war lange einer der einflussreichsten Berater der Bundesregierung. Fast 15 Jahre lang war er Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – länger als er war niemand Wirtschaftsweise. Vor zwei Jahren ging er offiziell in den Ruhestand, behielt aber seine Professur für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Würzburg. Bofinger zählt noch immer zu den renommiertesten Experten für Geldpolitik in Deutschland. Mittlerweile mischt er sich nur noch sporadisch in aktuelle Debatten ein – und wirft einen erfrischenden Blick von außen auf den Zinsstreit.