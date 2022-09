"Die Länder steigen nur um, wenn sie auch von Europas größter Volkswirtschaft die klare Ansage erhalten, dass Wasserstoff wirklich der Stoff der Zukunft ist", sagte ein deutscher Regierungsvertreter. Scholz will genau diese Zusage geben: Denn milliardenschwere Investitionen in den Ausbau der Wasserstofferzeugung und die dafür nötige Ökostrom-Produktion werden Regierungen und Firmen nur tätigen, wenn sie das Vertrauen auf eine sichere Abnahme haben. Die Wette auf die Wasserstoff-Zunft soll für beide aufgehen – langfristig. Eine erste bilaterale Wasserstoff-Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Saudi-Arabien wurde dabei bereits im März 2021 noch von der Vorgängerregierung in Berlin vereinbart. Nun folgt der Ausbau der Partnerschaft mit den Emiraten.

Thyssenkrupp baut für Saudis größten Elektrolysator der Welt

Scholz hat auf der Golf-Reise gleich die Chefs von Firmen mit an Bord, die die Transformation zum neuen Milliardengeschäft an verschiedenen Stellen vorantreiben – wie Siemens Energy, den Hamburger Hafen oder die Thyssenkrupp AG. Die deutsche Industrie will bei dem Thema weltweit Vorreiter werden. Der Bau der nötigen Elektrolyse-Einrichtungen für die Produktion von Wasserstoff soll ebenso zum Milliardengeschäft werden wie das erste völlig Co2-freie Stahlwerk, das bei der Salzgitter AG in Niedersachsen entstehen soll. Und Thyssenkrupp baut in Saudi-Arabien bereits mit an einem der größten Elektrolysator der Welt mit einer Leistung von zwei Gigawatt.

Das Ziel: LNG-Terminals künftig auch für Wasserstoff nutzen

Der Kanzler wirbt dabei mit einer Win-Win-Win-Situation: Gerade Länder, aus denen Deutschland gerne vorübergehend auch LNG-Gas beziehen möchte, könnten mit ihren Exportterminals doch gleich eine Infrastruktur aufbauen, die sie nach dem Ende des fossilen Zeitalters auch für den Verkauf von Wasserstoff nutzen könnten – und Deutschland würde davon auch profitieren.