Auf Einladung des Bundeskanzlers wird auch Volkswagen-Chef Oliver Blume (54) als Mitglied der Wirtschaftsdelegation teilnehmen, wie das Unternehmen bestätigt. Durch die Corona-Pandemie hat es seit fast drei Jahren keine direkten Begegnungen vor Ort mehr gegeben. Nun bietet sich in Peking die Chance für einen persönlichen Meinungsaustausch. Blume werde sich laut einem Volkswagen-Sprecher bei dem Treffen für mehr Unabhängigkeit und Diversifizierung einsetzen. Deglobalisierung und Entkopplung seien jedoch die falschen Antworten auf die Krise.

Für den größten deutschen Autobauer ist China, wo Volkswagen seit 40 Jahren aktiv ist, nach wie vor der wichtigste Einzelmarkt. Der Erfolg des gesamten Konzerns stark davon abhängig – von Januar bis September dieses Jahres hat der Konzern 39 Prozent aller Neuwagen in der Volksrepublik verkauft. In China gibt es mehr als 30 Werke, in denen mehr als 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Massive Verkaufsprobleme hatten daher zuletzt in Wolfsburg alle Alarmglocken schrillen lassen.

Der chinesische Markt sei "der mit Abstand größte und perspektivisch wachstumsstärkste Automobilmarkt – insbesondere bei der Elektromobilität und bei der Entwicklung von Technologien für das autonome Fahren", so der Sprecher vor Beginn der Reise. Um von diesen Entwicklungen nicht abgekoppelt zu werden, sei es unverzichtbar, in diesem Markt weiterhin vor Ort vertreten zu sein. Volkswagen will die Marktposition dort nicht nur halten, sondern weiter ausbauen. Blume will noch mehr in technologische Entwicklungen vor Ort investieren – um mit Gewinnen dort auch in Zukunft die deutschen Standorte zu sichern.

BMW: Die China-Abhängigen