Nach den Ankündigungen aus den Regierungsparteien hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz (64; SPD) angesichts der hohen Energiepreise ein Entlastungspaket angekündigt. Zu konkreten Maßnahmen und einem Termin äußerte Scholz sich noch nicht. "Wir arbeiten am großen Bauwerk, und die Architektur dieses Bauwerks hängt eben von allen Einzelteilen ab, die aber nur zusammen eine gute Konstruktion ergeben", sagte Scholz am Mittwoch nach einer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Ziel sei "ein sehr präzises, ein sehr maßgeschneidertes Entlastungspaket". Das Paket solle "bald" kommen, wie "Der Spiegel" berichtet.