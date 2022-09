Streit um Netzentgelte Norddeutsche Flächenländer fordern Strompreiszonen

Viel grüner Strom wird in Norddeutschland produziert. Der Transport in den Süden der Republik kostet die Verbraucher viel Geld – etwa Netzentgelte. Jetzt fordern die norddeutschen Flächenländer Strompreiszonen in Deutschland und kritisieren Bayern scharf.