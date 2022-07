Richtung Süden sind die Transportmengen demnach noch weiter reduziert. "In Kaub haben wir eine Art Flaschenhals, denn dort ist der Rhein am flachsten, hier kommen nur noch bis 750 Tonnen durch", so der Experte für den Kraftstoffmarkt in Deutschland, "aktuell ist das besonders für die Schweiz ein großes Problem, die ebenso per Schiff von Rotterdam bis nach Basel bedient wird."

So ein starkes Niedrigwasser gab es am Rhein zuletzt im Jahr 2018. "In Kaub steht der Pegel aktuell bei 70 Zentimetern, Vorhersagen rechnen mit einem weiteren Rückgang in den kommenden Tagen auf 60 Zentimeter", sagt Reiners. Doch nicht nur die sinkenden Frachtmengen sorgen für Probleme, weitere Faktoren führen zu steigenden Preisen, vor allem beim Heizöl und beim Diesel.