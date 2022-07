Damit erreicht ein gesellschaftliches Thema nun auch den kommerziellen Fußball mit seinen Clubs, die zumindest in der Spitze schon lange wie professionelle Unternehmen geführt werden und hohe Millionenumsätze generieren. Das Thema Nachhaltigkeit ging dabei jedoch, von wenigen engagierten Einzelaktivitäten abgesehen, zumeist komplett unter. Niemanden schien es offiziell zu stören, wenn das Heimspiel alle zwei Wochen zu kilometerlangen Staus mit entsprechender Luftverschmutzung in der Stadt führte. Keiner machte sich Gedanken, wie viel Energie das gefühlt ständig angeschaltete Flutlicht im Stadion verbraucht. Und kaum jemand hinterfragte, ob das Trainingslager wirklich immer einige Flugstunden entfernt in einem Luxushotel stattfinden muss oder ob das alles nicht auch eine Nummer kleiner in der näheren Umgebung passieren könnte.