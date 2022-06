Ein großer Posten seien auch Material- und Handwerkerkosten beim Zeltaufbau, so Inselkammer. "Das ist eine gewaltige Position." Unklar ist noch, was an Reparaturen nötig wird. Das lange Lagern könnte etwa dem Tuch geschadet haben. Die Wirte suchen auch noch Personal. Mancher habe angesichts der Ungewissheit anders geplant, sagte Inselkammer. Sonst stehe um diese Zeit die Besetzung zu 95 Prozent fest, bislang seien es 80 Prozent.

Wegen der langen Pause beginnt der Aufbau auf der Theresienwiese dieses Jahr schon am 20. Juni, damit mögliche Schäden rechtzeitig erkannt und behoben werden können, wie Baumgärtner ankündigte. Es geht dabei auch um die Infrastruktur. Unter der Theresienwiese liegen Leitungen für Wasser, Abwasser, Gas und Strom.