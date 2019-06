Ein bundesweiter Mietendeckel ist mit Angela Merkel nicht zu machen. So ein Klima könne private Investoren verschrecken - und die brauche es nun einmal, um mehr Wohnungen zu bauen. Gleichwohl will die Kanzlerin den Investoren keinen Persilschein ausstellen und sieht auch den Staat verstärkt in der Pflicht, die Wohnungsnot zu lindern.

In der Debatte um bezahlbaren Wohnraum setzt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf private Investoren. Die Wohnungsknappheit könne nicht nur mit staatlicher Förderung behoben werden. "Die beste Antwort auf Wohnungsknappheit ist, neuen Wohnraum zu schaffen", sagte Merkel am Freitag bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Mieterbundes in Köln.

Investoren, die ihr Geld in den Wohnungsbau steckten, müssten sich "selbstverständlich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen", betonte die Kanzlerin und äußerte sich zugleich skeptisch zu Forderungen nach einem Mietendeckel. Zwar sei es richtig, Mietwucher zu begegnen, doch "wir müssen auch ein Klima schaffen, in dem gerne gebaut wird", hob die Kanzlerin hervor.

Zugleich machte sich die Kanzlerin für mehr staatliche Förderung beim Wohnungsbau stark ("Wir müssen mehr machen als in der Vergangenheit") und befürwortete ebenso ordnungsrechtliche Maßnahmen zu Auskunftspflichten und zur Erstellung von Mietspiegeln, um mehr Transparenz bei Mieterhöhungen durchzusetzen.

In ihrer Rede verwies Merkel zudem auf die bereits beschlossene deutliche Erhöhung des Wohngeldes um rund 30 Prozent. Dies sei "eine wegweisende Änderung", zumal das Wohngeld künftig automatisch analog zur Entwicklung der Lebenshaltungskosten ansteigen solle. Als dringend notwendig bezeichnete sie zudem Programme zur energetischen Gebäudesanierung. Hier werde die Bundesregierung noch einmal einen Anlauf unternehmen.

Mieterbund wirft Bundesregierung Versäumnisse vor

Mieterbund-Präsident Franz-Georg Rips begrüßte Merkels Bekenntnis zu bezahlbarem Wohnen, warf der Regierung aber vor, ihre bisherigen Zielvorgaben für Neubauten nicht erreicht zu haben. Weiter drängte Rips auf "ein Grundrecht auf angemessenes und bezahlbares Wohnen im Grundgesetz" und die Abschaffung der Modernisierungsumlage für Mieter. Ein Mietenstopp solle zumindest sorgfältig geprüft werden.

Derzeit wird in Berlin ein solches Mietmoratorium diskutiert. Ebenfalls in der Hauptstadt nahm die Initiative für ein Volksbegehren zu Wohnungsenteignungen am Freitag mit der Übergabe von 77.000 Unterschriften eine erste wichtige Hürde.

Kritik an den Forderungen nach Mietendeckel und Enteignungen übte der Eigentümerverband Haus und Grund. Sein Präsident Kai Warnecke kritisierte, solche "auf Konfrontation angelegten Vorschläge" blockierten konstruktive Lösungen.

Grüne würden zusätzlichen Wohnungsbau gemeinnützig organisieren

Zuvor hatte der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel mit seiner Forderung nach einen bundesweiten Mietendeckel für Aufsehen gesorgt. Schäfeer-Gümbel hatte vorgeschlagen, die Mieten in gefragten Wohngegenden für fünf Jahre weitgehend einzufrieren.

Es gehe um eine Atempause im Mietmarkt. "Wir gewinnen damit Zeit, um zu bauen, zu bauen und noch einmal zu bauen." Neue Stadtteile müssten entstehen und zudem Wege gesucht werden, "wie wir Arbeit zurück aufs Land bekommen, damit Leute überhaupt nicht in die Situation kommen, in Ballungsräume ziehen zu müssen", so Schäfer-Gümbel.

Die wohlfeile Forderung, mehr Wohnungen zu bauen, vertreten auch die Grünen. Bis zu 100.000 Wohnungen jährlich müssten entstehen, um die Wohnungsnot zu lindern und Mieten im Zaum zu halten, forderte Bundestags-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Der zusätzliche Wohnungsbau solle gemeinnützig organisiert werden.

rei mit Nachrichtenagenturen