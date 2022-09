Womöglich blieb Habeck an dem Punkt so vage, weil er nicht sagen wollte, dass der Staat womöglich Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten wieder massiv unterstützen muss, etwa Zahlungen wie die Corona-Hilfen zur Überbrückung der Lockdown-Geschäftsschließungen.

"Wie hilflos Sie sind, konnte man gestern im deutschen Fernsehen beobachten"

Bei der Opposition nimmt man Habecks Stolperer indes dankbar an. CDU-Parteichef Friedrich Merz (66) höhnte zu Beginn der Generaldebatte im Bundestag, es sei schön, dem Wirtschaftsminister 2immer wieder beim Denken zuzusehen". Habeck könne gefällig formulieren. "Aber mit Verlaub: Wie hilflos Sie sind, konnte man gestern im deutschen Fernsehen beobachten. Man kann nur hoffen, dass ein Großteil der deutschen Unternehmer gestern schon geschlafen hat", sagte Merz.