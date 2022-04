Nach dem Rücktritt von Spiegel Lisa Paus soll neue Bundesfamilienministerin werden

Die Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus (53) soll neue Bundesfamilienministerin werden. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag aus Parteikreisen bestätigt. Zuvor hatten mehrere andere Medien darüber berichtet. Paus soll damit die Nachfolge von Anne Spiegel (41) übernehmen, die am Montag ihren Rücktritt angekündigt hatte.

Die 53-jährige Diplom-Volkswirtin Paus gehört dem linken Parteiflügel an. Sie kommt aus dem Landesverband Berlin und sitzt seit 2009 im Bundestag. Sie hat jahrelange Erfahrung in der Finanz- und Wirtschaftspolitik gesammelt, gilt aber auch als einer der führenden Köpfe hinter dem grünen Konzept für eine sogenannte Kindergrundsicherung.

Die bisherige Familienministerin Spiegel war am Montag zurückgetreten. Hintergrund ist ihr Umgang mit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz im Sommer 2021. Die damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin war nur zehn Tage nach der Flut zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich aufgebrochen und unterbrach diesen nur einmal für einen Ortstermin im Ahrtal. Das hatte ihr heftige Kritik eingebracht. Bei einem emotionalen Auftritt hatte Spiegel den Urlaub am Sonntagabend als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt.

Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 waren in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen, davon 134 im Ahrtal. Rund 750 Menschen wurden in Rheinland-Pfalz verletzt und große Teile der Infrastruktur sowie Tausende Häuser zerstört. Viele Menschen leben noch immer in Not- oder Ausweichquartieren.