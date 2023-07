Lehren aus der Geschichte Es ist ernst. Und es wird noch ernster

"Strategische Autonomie"? Nun ja…

Nüchtern betrachtet ist die Lage so: Die Nato-Staaten müssen sich auf einen langanhaltenden Konflikt mit Russland, womöglich auch mit China, Iran und anderen, einstellen. Das erfordert eine dauerhaft gesicherte finanzielle Grundlage des Militärs. Für Deutschland heißt das: mehr Geld aus dem regulären Bundeshaushalt. Um das Zwei-Prozent-Ziel nachhaltig zu erreichen, müsste die Bundesrepublik 80 statt derzeit 50 Milliarden Euro jährlich (in Preisen von 2022) ausgeben. Würde Deutschland in Relation zur Wirtschaftsleistung so viel ausgeben wie die USA (3,4 Prozent des BIP), wären sogar 130 Milliarden Euro fällig.

Die Art der Finanzierung ist dabei wichtig: Bei nicht nachhaltig finanzierten Budgets werden Rüstungsunternehmen kaum Kapazitäten aufbauen, um den dringend benötigten Nachschub herzustellen oder Equipment für neue militärische Fähigkeiten zu entwickeln.

80 bis 130 Milliarden Euro jährlich – das ist in etwa der Korridor, in dem sich Deutschlands Wehrausgaben künftig bewegen müssen. Und selbst dann werden wir Europäer uns nicht selbst verteidigen können, sondern nach wie vor auf den Beistand der USA angewiesen sein. Wir sind weit entfernt von jener "strategischen Autonomie", von der Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gern träumt.

Können wir uns so viel Geld fürs Militär leisten?

Forschung und Verwicklung

Während des Kalten Kriegs steckte die Bundesrepublik im langjährigen Durchschnitt mehr als drei Prozent des BIP in den Verteidigungsetat. Und damals war das Wohlstandsniveau deutlich niedriger als heute.

Dennoch: Eine Regierung, die in großem Stil Panzer, Kampfflugzeuge oder Drohnen anschafft, steigert zunächst nicht das materielle Wohlergehen der Bevölkerung, sondern gibt knappe Steuergelder für unproduktive Zwecke aus. Was sicherheitspolitisch geboten sein mag, ist wirtschaftlich erstmal eine Belastung.

Diverse Untersuchungen kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass Wehrausgaben durchaus positive ökonomische Effekte haben können. Westliche Länder mit großen Militäretats werden keineswegs davon erdrückt. Zum Teil profitieren sie sogar wirtschaftlich davon .

Der Schlüssel dazu liegt bei Forschung und Entwicklung (F&E), wie verschiedene Studien zeigen. Steigert der Staat seine militärischen Ausgaben, um neue Waffensysteme zu kreieren, regt er damit zusätzliche privatwirtschaftliche F&E-Ausgaben an. Dadurch wiederum steigen mit etwas Zeitverzögerung die gesamtwirtschaftliche Produktivität und letztlich das Wohlstandsniveau. Hohe Staatsausgaben für militärische F&E, wie sie die USA, aber auch Israel seit langem tätigen, gelten demnach als Garant für technologische Überlegenheit bei Schlüsseltechnologien, von denen der zivile Sektor und die Bevölkerung insgesamt profitieren.

Dahinter steckt letztlich ein politökonomisches Argument: Größere Verteidigungsanstrengungen zwingen den Staat, mehr Geld für investive statt für konsumtive Zwecke auszugeben. Das gilt insbesondere für staatliche Forschungsausgaben, die chronisch zu niedrig sind, auch wenn ihre langfristig segensreiche Wirkung unstrittig ist. Wenn es einer äußeren militärischen Bedrohung bedarf, um Mehrheiten für höhere Forschungsausgaben zusammenzubekommen, könnte das tatsächlich langfristig der Wirtschaft insgesamt nutzen.

Davon jedoch sind wir in Deutschland noch weit entfernt. 2023 war es bei den Berliner Haushaltsverhandlungen noch so, dass der Verteidigungsminister zehn Milliarden Euro zusätzlich forderte, am Ende aber nur einen Inflationsausgleich bekam. Wie unter diesen Umständen wirksame Eindämmung und glaubwürdige Abschreckung gelingen soll, bleibt schleierhaft. Nochmal die Frage: Haben wir aus der Geschichte gelernt?

Die expansive Natur des Führerstaates

Meine Quintessenz aus der Lektüre des Buches "1941" lautet: Aggressiver Expansionismus lässt sich eindämmen, wenn andere Mächte militärisch vorbereitet und konfliktbereit sind. Damals waren große Teile des Kontinents kriegsmüde, ausgelaugt, traumatisiert. Man hatte genug vom Kampf und vom Töten nach den langen, sinnlosen Grabenkämpfen des Ersten Weltkriegs und wollte möglichst nicht mehr daran erinnert werden.

Ob Frankreich, Großbritannien oder die Sowjetunion – man war nur bedingt abwehrbereit. Deshalb hatten in der ersten Phase des deutschen Angriffskriegs die anderen europäischen Mächte der von Größenwahn befeuerten Militärmaschinerie des Hitlerismus zu wenig entgegenzusetzen.

Dabei hatte sich die expansive Natur des Führerstaates schon Jahre zuvor offenbart. So hatte der Einsatz der deutschen Luftwaffe im spanischen Bürgerkrieg in seiner Brutalität und Effizienz für einiges Erschrecken gesorgt. Doch der Wunsch nach Frieden war größer. Was im fernen Westen des Kontinents im damals rückständigen Spanien passierte, schien ziemlich weit weg von imperialen Metropolen wie Paris oder London.

Die verdrängende Reaktion erinnert an die 2010er-Jahre. Nach der Krim-Annexion und dem Beginn der Dauerangriffe irrregulärer russischer Verbände in der Ostukraine seit 2014 sind wir allzu rasch zur Tagesordnung übergegangen. Ein paar Sanktionen, ein erneuertes lauwarmes Versprechen seitens der Nato-Europäer, künftig mehr für die Verteidigung zu tun – dann ging es weiter wie gehabt, zumal in der Bundesrepublik: Beim Militär wurde geknausert, der Ausbau der ostwestlichen Gaspipelines fortgesetzt. Zu lange hat sich der friedenssatte Westen die Illusion von Stabilität geleistet.

Der große Unterschied zu damals ist die Präsenz der USA in Europa, ihre außenpolitische Kompetenz und militärischen Fähigkeiten. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten sich die USA zurückgezogen und sich in Isolationismus eingeigelt. Als Hitlers Armeen angriffen, befanden sich US-Truppen Tausende Kilometer entfernt, jenseits des Atlantiks.

Ganz anders heute: Ohne Amerikas Unterstützung für die Ukraine seit 2014 hätte das Land keine Chance gehabt, sich zu verteidigen. Ohne US-Streitkräfte in Europa hätten wir dem russischen Expansionismus nichts Entscheidendes entgegenzusetzen. Ohne US-Abschreckung hätte sich der Krieg wohl längst unkontrollierbar ausgeweitet. Welche Schlüsse ziehen wir Europäer daraus?

Kein neuer Churchill, nirgends

Weil das übrige Europa im Zweiten Weltkrieg der deutschen Aggression zunächst unvorbereitet gegenüberstand, begann eine Umstellung auf Kriegswirtschaft erst als deutsche Luftangriffe auf Großbritannien und der Überfall auf die Sowjetunion bereits liefen. Erst dann machte man sich daran, die volkswirtschaftlichen Ressourcen in einer Weise zu bündeln, sodass man sich militärisch selbstbehaupten konnte.

Die beeindruckendste Figur jener Jahre ist zweifellos der britische Premier Winston Churchill, ohne dessen unbeugsame Überzeugungskraft die Demokratie wohl für sehr lange Zeit aus Europa verdrängt worden wäre. Indem er US-Präsident Franklin Roosevelt überzeugte, Großbritannien zu unterstützen, mit Waffen, Kredit und schließlich auch mit Soldaten, legte Churchill den Keim der Niederlage Hitler-Deutschlands. Bis dahin allerdings sollten noch Jahre vergehen und zig Millionen Menschen sterben.

Ich bin weder Historiker noch Militärfachmann, aber es erscheint mir plausibel, dass der Zweite Weltkrieg in Europa weniger Opfer gefordert hätte und früher vorbei gewesen wäre, wenn die Länder Westeuropas bereits 1938/39 vorbereitet und militärisch bereit gewesen wären. Churchill war einer der wenigen, die frühzeitig die zerstörerische Natur des Hitler-Regimes erkannt und mehr Wehrhaftigkeit gefordert hatten.