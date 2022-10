Für FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner (49) ist die Forderung nach einer längeren Laufzeit des Atomkraftwerks sogar eine der Hauptforderung im Wahlkampf. "Wir müssen in der Energiekrise für mehr Angebot sorgen", erklärt Birkner.

SPD-Chef Weil hält ein Weiterbetrieb von Lingen aus Gründen der Versorgungssicherheit dagegen nicht für nötig, auch die Grünen lehnen standesgemäß eine Verlängerung der Laufzeit des Meilers ab. Zudem wollen sie möglichst rasch aus der bestehenden Förderung von Erdöl und Erdgas in Niedersachsen aussteigen. Die SPD strebt für den Ausstieg das Jahr 2040 an.

Streitpunkt Fracking

Ein weiteres wichtiges Thema angesichts der Energiekrise ist die sogenannte Fracking-Technologie. Bei dieser umstrittenen Energieförderung wird Gas oder Öl mithilfe von Druck und Chemikalien aus Gesteinsschichten herausgeholt. In den USA kam es bei dieser Technologie bereits zu verheerenden Umweltschäden. Unkonventionelles Fracking in Schiefergestein ist daher in Deutschland seit 2017 verboten.

In Niedersachsen gibt es allerdings riesige Erdgasvorkommen, die Deutschland über 20 Jahre lang mit Energie versorgen könnten. Die FDP möchte das Verbot nun zumindest überprüfen. "Wir müssen alle Reserven angesichts der aktuellen Krise mobilisieren", sagt Birkner. Wer Fracking-Gas aus den USA importiere, könne nicht gegen eine sichere Fracking-Förderung in Deutschland sein, fügt der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Torsten Herbst (48), hinzu.

CDU-Mann Althusmann, derzeit Wirtschaftsminister von Niedersachsen, äußert sich noch zurückhaltend zum Thema Fracking: "Vor einem Einstieg in die umstrittene Technologie Fracking sollten zunächst alle anderen Optionen ausgeschöpft werden", so der Politiker.

Die Grünen sprechen sich in ihrem Wahlprogramm dagegen klar für ein dauerhaftes und bundesweites Verbot von Fracking aus, ebenso wie die SPD. Als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (55; CSU) im Juli empfahl, die Förderung der norddeutschen Gasvorkommen zu prüfen, reagierte SPD-Ministerpräsident Weil harsch. "Geht's noch?!", twitterte er, "lieber Markus Söder, wie wär's endlich mit Windkraft in Bayern?"

LNG-Terminals – schwimmend oder fest?

Um die Energieversorgung hierzulande zu sichern, setzt die Bundesregierung in Berlin auch auf den Import von Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG). LNG wird mit minus 162 Grad tiefgekühlt, flüssig per Schiff transportiert, angelandet, erwärmt, regasifiziert und dann in die Netze eingegeben. Davon betroffen sind auch die niedersächsischen Häfen in Wilhelmshaven und Stade.

Die CDU will die Terminals dort zu "Energiehäfen" ausbauen, also auch feste LNG-Terminals installieren. Die Grünen lehnen eine "permanente fossile Infrastruktur" in Gestalt fester LNG-Terminals dagegen ab. "Um die restlichen Bedarfe zu decken, reichen aus unserer Sicht schwimmende LNG-Terminals an der deutschen Küste aus", erklären die Spitzenkandidaten der Grünen, Julia Willie Hamburg (36) und Christian Meyer (47).

Kampf gegen knappen Wohnraum

Neben den den Wahlkampf bestimmenden Energiethemen steht zumindest auch der knappe Wohnraum in Niedersachsen auf der politischen Agenda der Parteien. Die Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft, die mittelfristig 40.000 günstige Wohnungen bereitstellen soll, zählt den Kernvorhaben der SPD. Auch die Grünen wollen eine "Landesgesellschaft Wohnen und Klima" gründen. Diese soll allerdings eher den Ausbau bestehender Gebäude fördern.

Die FDP hat sich dagegen gegen die Gründung dieser Landesgesellschaften ausgesprochen, da diese zu teuer seien und der Effekt nur minimal. Die freien Demokraten wollen eher die Schaffung von Wohneigentum fördern und planen einen einmaligen Freibetrag von 500.000 Euro pro Person bei der Grunderwerbsteuer für selbst genutzte Immobilien. Die CDU wiederum wirbt mit einem "niedersächsischen Baukindergeld" in Höhe von 12.000 Euro pro Kind sowie dem Wegfall der Grunderwerbsteuer für selbst genutztes Wohneigentum um die Gunst der Wähler.

Schuldenbremse versus Niedersachsenfonds

SPD-Chef Weil hat sich auf Bundesebene angesichts der Energiekrise immer wieder gegen eine Schuldenbremse ausgesprochen. Auch auf Landesebene wollen sich die Sozialdemokraten nicht von "innovationsfeindlichen" Schuldenbremsen lähmen lassen und mit dem "Niedersachsenfonds" staatliche Investitionen ermöglichen. Die Grünen befürworten ebenfalls den "Niedersachsenfonds". Die CDU und die FDP wollen hingegen wieder zu einer restriktiveren Finanzpolitik zurückkehren.

Volkswagen ohne Politiker im Aufsichtsrat

Einer der größten und wichtigsten Arbeitgeber der Region ist der Autokonzern Volkswagen. Hier meldet sich die FDP zu Wort und fordert ein Ende der Vermischung zwischen Politik und Wirtschaft. "Ich plädiere dafür, dass weder der niedersächsische Ministerpräsident noch ein Minister Mitglied im VW -Aufsichtsrat sein sollten", sagt FDP -Spitzenkandidat Birkner. Die Anteile und Interessen des Landes müssten vielmehr durch Bevollmächtige vertreten werden. "Sonst kann es immer wieder zu Interessenkonflikten kommen wie etwa in der Diesel-Affäre."