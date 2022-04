Nach dem Willen der Bundesregierung soll sich Deutschland so schnell wie möglich von russischem Gas und Öl unabhängig machen. Verbraucher in Deutschland haben auf ihre Weise damit bereits begonnen: Jeder Zehnte hat seit Beginn des Ukraine-Kriegs damit anfangen, seinen Energieverbrauch zu reduzieren. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zwischen dem 1. und 4. April unter mehr als 2000 Menschen in Deutschland. Sogar fast jeder Fünfte (19 Prozent) spart demnach seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Februar mehr Energie als vorher. Lediglich 12 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen schränken nach eigenen Angaben ihren Energieverbrauch weiterhin nicht ein, zumindest nicht bewusst.