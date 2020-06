Bund beschließt Milliardeninvestitionen in Wasserstoff

Gehypter Stoff: Wasserstofftankstelle in Niedersachsen

Als erste Umsetzung des Konjunkturpakets hat das Bundeskabinett nach Angaben der Regierung die lange umstritte Strategie zum Aufbau einer Wasserstoff-Industrie beschlossen. Damit will Deutschland weltweit die Nummer eins bei der Technologie werden. Das Konzept sieht dafür zusätzliche Mittel von neun Milliarden Euro vor. Bis spätestens 2040 sollen Elektrolyse-Kapazitäten von zehn Gigawatt aufgebaut werden. Dies entspricht der Leistung von zehn Atomkraftwerksblöcken.

Gefördert werden soll die Produktion durch Abgabe-Befreiungen für Strom aus Wind oder Sonne, mit dem Wasserstoff aus Wasser erzeugt werden soll. Zwei Milliarden Euro stehen zudem für Konzepte mit internationalen Partnern besonders in Europa bereit.

Mit Hilfe von Wind- oder Sonnenstrom erzeugter Wasserstoff gilt als zentraler klimafreundlicher Brennstoff gerade für die Industrie. Während bei Autos der direkte elektrische Antrieb favorisiert wird, fehlen klimafreundliche Lösungen für Schwerlaster, die Schifffahrt sowie Chemie- und Stahlindustrie.

Thyssen Krupp und RWE mit Vorzeigeprojekt

Mit Thyssenkrupp und RWE haben sich auch schon zwei Traditionskonzerne gefunden, die in dem Bereich ein erstes größeres Projekt vorantreiben wollen. Die Unternehmen hätten sich darauf verständigt, auf eine längerfristige Wasserstoff-Partnerschaft hinzuarbeiten, teilten die Konzerne am Mittwoch auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Danach könnte der größte deutsche Stromkonzern RWE an seinem Kraftwerksstandort in Lingen im Emsland auf dem Weg der Elektrolyse mit Erneuerbaren Energien Wasserstoff produzieren, der zum Thyssenkrupp-Stahlwerk nach Duisburg transportiert wird. Möglich sei, dass der größte deutsche Stahlkonzern 70 Prozent des Bedarfs in dem für den Einsatz von Wasserstoff vorgesehenen Hochofen deckt. "Damit stünden rechnerisch rund 50.000 Tonnen klimaneutraler Stahl zu Verfügung", hieß es.

Bislang gibt es eine Reihe von kleineren Pilotprojekten der Netzbetreiber und Versorgungsunternehmen in diesem Bereich. Mit Thyssenkrupp und RWE steigen nun die industriellen Produzenten und Verbraucher ein, um die Versorgungskette hochzuskalieren. In der Stahlproduktion entstehen große Mengen Kohlendioxid, die durch den Einsatz von Wasserstoff im Hochofen erheblich reduziert werden können. Neben dem Umweltschutzaspekt erhofft sich die Schwerindustrie um Thyssenkrupp, Salzgitter und ArcelorMittal durch die Technologie langfristig auch Wettbewerbsvorteile gegenüber Billigherstellern aus Fernost.