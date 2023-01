Auch bei der Nachfrage nach deutschen Metallerzeugnissen und im Maschinenbau gab es laut Ministerium deutliche Rückgänge. Leichte Zunahmen verzeichnete die Auto- und die Chemieindustrie. Spürbar mehr Aufträge (8,2 Prozent) gab es für Hersteller pharmazeutischer Erzeugnisse.

"Industrie durchläuft einen schwierigen Winter"

Der Auftragsbestand in der Industrie sei "nach wie vor hoch, was die Produktion am aktuellen Rand stützt", erklärte das Wirtschaftsministerium. "Die Auftragsdaten zeigen aber, dass die Industrie einen schwierigen Winter durchläuft, auch wenn sich die Geschäftserwartungen der Unternehmen zuletzt verbessert haben."