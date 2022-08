Die häufigsten Betreiber in Deutschland sind Uniper, Steag, EnbW sowie RWE. RWE-Werke gibt es nur in Nordrhein-Westfalen, während die anderen großen Betreiber deutschlandweit Kraftwerke betreiben. Die meiste Energie aus Kohle produziert RWE. Das Kraftwerk in Grevenbroich hat eine Leistung von 4211 Megawatt und in Niederaußem 3406 Megawatt. Zum Vergleich: Das größte EnbW-Werk hat eine Leistung von 1750 Megawatt. Bei Uniper und Steag sieht es ähnlich aus.

Was ist an Kohle so problematisch?

Hierzulande ist ein Kohlekraftwerk das "Rückgrat" der Energieversorgung. Denn Kohlekraft ist eine der billigsten Stromarten und leicht verfügbar. Das Problem: Vor allem Braunkohle stößt bei der Stromerzeugung deutlich mehr CO₂ aus als Erdgas. Deshalb sind viele Kohlekraftwerke zur Abschaltung vorgesehen. Zu diesen Abschalt-Kandidaten gehört unter anderem nach mehr als drei Jahrzehnten Betrieb der Block F im Kohlekraftwerk Jänschwälde, südlich von Brandenburg. Die Anlage wurde vier Jahre lang in der sogenannten Sicherheitsbereitschaft nur noch für den Notfall in Betrieb gehalten. Nun könnte sie aber von der Regierung wieder aus der Reserve geholt werden. Und viele weitere.