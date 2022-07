Liebing warnte davor, die gestiegenen Beschaffungskosten unmittelbar an die Endkunden weiterzugeben – wie es Paragraf 24 des Energiesicherungsgesetzes vorsieht, der aber noch nicht in Kraft getreten ist.

Preise einfach weiterzugeben, helfe den Stadtwerken wenig. Viele Kunden könnten die höheren Preise nicht zahlen. „Das wiederum würde auch viele unserer eigentlich kerngesunden Stadtwerke in Liquiditätsnöte und schlimmstenfalls an den Rand der Insolvenz bringen“, prophezeite der VKU-Chef. „Wenn dann eine kritische Masse an Stadtwerken kippen würde, könnte das eine Kettenreaktion auslösen.“

Hamburg könnte Warmwasser rationieren

Unterdessen hat der Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) für den Fall eines Gasnotstands in der Hansestadt eine Begrenzung der Warmwassermengen für private Haushalte angekündigt. „In einer akuten Gasmangellage könnte warmes Wasser in einem Notfall nur zu bestimmten Tageszeiten zur Verfügung gestellt werden“, sagte Kerstan der "Welt am Sonntag“. Auch eine »generelle Absenkung der maximalen Raumtemperatur im Fernwärmenetz« käme in Betracht.

Es werde „in Hamburg schon aus technischen Gründen nicht überall möglich sein, im Fall einer Gasmangellage zwischen gewerblichen und privaten Kunden zu unterscheiden“, sagte Kerstan weiter. „Wenn es uns jedoch nicht gelingt, ausreichend Gas bei den großen Betrieben einzusparen, könnten Lieferbeschränkungen auf uns zukommen, die dann möglicherweise einzelne Stadtteile betreffen.“

Norwegen will mehr liefern

Derweil geht die norwegische Regierung davon aus, mehr Gas liefern zu können – allerdings möglicherweise erst ab 2024. „Unternehmen prüfen jetzt Projekte, um ihre Gaslieferungen ab 2024 und 2025 erhöhen zu können“, sagt Terje Aasland, Norwegens Öl- und Energieminister, der "Wirtschaftswoche".

„Die Krise im Energiesektor wird langfristige Auswirkungen haben. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass in neue Gasproduktionskapazitäten investiert wird.« Norwegens Unternehmen hätten noch nie so viel Erdgas vom norwegischen Festlandsockel exportiert wie derzeit. »Wir unterstützen unsere europäischen Freunde dabei, so schnell wie möglich unabhängig von russischem Öl und Gas handeln zu können.“