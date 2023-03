Der Ökonom Moritz Schularick (48) wird neuer Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Er werde voraussichtlich zum 1. Juni die Leitung übernehmen, gab das IfW am Donnerstag bekannt. Derzeit ist Schularick Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn und an Sciences Po in Paris. Er folgt in Kiel auf Gabriel Felbermayr (46), der im Herbst 2021 in seine österreichische Heimat an das Wiener Wirtschaftsinstitut Wifo gewechselt war. Seither wird das IfW interimistisch von Holger Görg (52) und Stefan Kooths (54) geleitet.