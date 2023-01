Wer künftig aus China nach Deutschland einreisen will, muss vorher einen Antigenschnelltest auf das Coronavirus machen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (59) teilte am Donnerstag in Berlin eine entsprechende Änderung der deutschen Einreiseverordnung mit. Er reagierte damit auf eine entsprechende Empfehlung der Europäischen Union. Der SPD-Politiker lobte die Entscheidung der EU vom Mittwochabend. "Europa hat eine gemeinsame Antwort auf die Pandemie-Lage in China gefunden", erklärte er. Wann die neuen Regeln in Deutschland gelten sollen, blieb zunächst offen.