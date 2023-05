EZB, Fed und Co. verkaufen nun Anleihevorräte, um die Inflation in den Griff zu bekommen (achten Sie Mittwoch und Donnerstag auf neue Zahlen zur Preissteigerung in Deutschland und der Eurozone sowie die Bestandsaufnahme zur Euro-Finanzstabilität Mittwoch). So entziehen sie dem Finanzmarkt flüssige Mittel. Bis vor kurzem erleichterten sie den Finanzministern die Arbeit und bewahrten sie vor manch schmerzhafte Entscheidung. Aber das ist vorbei.

Selbst wenn die Notenbanken auf Autopilot weiter cruisen und lediglich den Nennwert der Anleihen am Ende der Laufzeit kassieren, wird das erhebliche Auswirkungen auf die Finanzierungskosten der Staaten haben. In den kommenden sieben Jahren wird ein Großteil der Papiere in den Notenbankbilanzen der westlichen Notenbanken fällig, so die OECD. Die Finanzminister werden dafür Anschlussfinanzierungen finden müssen. Das heißt: Sie müssen Sparer davon überzeugen, dass es sich lohnt, Geld in staatliche Schuldscheine stecken. Dafür werden sie hohe Zinsen bieten und einen strikten Sparkurs bei steigenden Steuern fahren müssen, um die Wahrscheinlichkeit eines Staatsbankrotts zu senken.