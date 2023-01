Vier von zehn Firmen in Deutschland rechnen in diesem Jahr mit einer Rezession. Nur gut ein Viertel der Betriebe setzt auf eine höhere Geschäftstätigkeit und rund 35 Prozent auf eine Stagnation. Das geht aus einer Umfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) unter 2500 Unternehmen hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag.