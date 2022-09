Steffen Müller leitet die Abteilung Strukturwandel und Produktivität am Leibnitz Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Leipzig. Im Jahr 2009 promovierte er an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu Betriebsräten und deren Einfluss auf Produktivität und Gewinn. Müller absolvierte Forschungsaufenthalte in Berkeley und in Davis.

Foto: Fotowerk BF