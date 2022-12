Vor dem Hintergrund der Energiekrise und einer drohenden Rezession kommt es in Deutschland zu mehr Firmenpleiten. Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen stieg im November um 1,2 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im Oktober hatte es ein kräftiges Plus um 18,4 Prozent gegeben, im September allerdings einen Rückgang um rund 20 Prozent.