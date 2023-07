Dennoch sieht das IWH die Chance auf Besserung. Die hohe Zahl der Insolvenzen im Juni sei teilweise auch durch die vielen Werktage in diesem Monat zu erklären, weshalb an mehr Tagen entsprechende Meldungen bei den zuständigen Gerichten möglich waren als etwa in dem von vielen Feiertagen geprägten Mai. "Die Frühindikatoren des IWH lassen für die kom­menden Monate wieder einen leichten Rückgang der Insolvenzzahlen erwarten", sagte Steffen Müller, der am IWH die Abteilung Strukturwandel und Produktivität sowie die dort angesie­delte Insolvenzforschung leitet.