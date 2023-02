Das ist in einer Wirtschaft, in der schon in ruhigen Zeiten eher die Optimierung des bewährt Erfolgreichen Vorrang hat, nicht so einfach. Und Druck von außen verstärkt noch die Tendenz zum Rückzug auf das, was man kennt. Dabei ist gerade das, was man kennt, der Schlüssel für den Erfolg von morgen.