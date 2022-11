Reallöhne schrumpfen deutlich

Die hohe Inflation lässt derweil die Reallöhne in Deutschland weiter zusammenschrumpfen. Im dritten Quartal von Juli bis September lagen die Löhne auf dem Papier zwar um 2,3 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Zugleich kletterten aber die Verbraucherpreise in diesem Zeitraum um 8,4 Prozent – die Reallöhne sanken somit um 5,7 Prozent. Das ist laut Statistik der stärkste und am längsten anhaltende Reallohnverlust seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2008.