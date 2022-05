Eierfarm in der Türkei: Die türkische Inflation liegt bei 70 Prozent – in der Euro-Zone beträgt sie mehr als 7 Prozent

Es ist noch gar nicht so lange her, da beschwerten sich Führungsfiguren der Europäischen Zentralbank (EZB) öffentlich über allzu kritische Berichterstattung. Journalisten würden das "Gespenst der Inflation" an die Wand malen, gab EZB-Direktoriumsmitglied Isabell Schnabel im Herbst zu Protokoll . Tatsächlich beobachte man wohl eher eine Normalisierung der Verhältnisse. Doch die Medien in Deutschland würden Ängste der Bürger schüren, ohne die Gründe hinter den Preisbewegungen zu erklären.

Das war im September. Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen damals bereits mit einer Rate von 3,4 Prozent gegenüber Vorjahr. Aber der Preisdruck werde schon nachlassen, wenn die Lieferengpässe durch die Pandemie erstmal ausgestanden seien und der statistische Sondereffekt durch die zeitweise Mehrwertsteuersenkung wegfalle. Es war die Standardstory der Notenbanker: alles "vorrübergehend", alles unter Kontrolle.

Dieser Tage hat Schnabel wieder mal ein Interview gegeben. Dem Handelsblatt sagte sie, sie halte die Inflation für "extrem hoch" . Die Preise sind zuletzt mit einer Jahresrate von 7,5 Prozent gestiegen. Nicht nur Energie und Lebensmittel werden teurer, die Preisdynamik hat längst Güter und Dienstleistungen in der Breite erfasst. Umfragen zeigen, dass die Bürger inzwischen mit dauerhaft höheren Inflationsraten rechnen. Gewerkschaften wie die IG Metall fordern folgerichtig mehr als acht Prozent Lohnzuschlag . Längst zeichnen sich jene Zweitrundeneffekte ab, die Inflation zu einem Selbstläufer machen, der sich nur schwer wieder einfangen lässt. Schnabel gibt sich kämpferisch: Reden sei jetzt nicht mehr genug, "wir müssen handeln".

Ich fürchte allerdings, dass es inzwischen zu spät ist, um die Preisdynamik rasch wieder einzufangen. Womöglich müssen wir uns auf eine lange inflationäre Phase einrichten. Irrtümer der Notenbanken Klar, die EZB ist nicht einzige Notenbank, die die Inflation unterschätzt hat. Der US-amerikanischen Federal Reserve Bank und der Bank of England lagen ähnlich weit daneben. Dennoch sind diese kollektiven Irrtümer bemerkenswert. Denn man musste wahrlich kein Prophet sein, um die Gefahr eines Inflationsschubs nach Abflauen der Corona-Pandemie frühzeitig zu erkennen. Dass die gigantischen Krisenprogramme der Notenbanken und Regierungen auf eine Wirtschaft stoßen würden, deren Produktionsmöglichkeiten nach der Pandemie schmaler ausfallen würden – und dass dann die Notenbanken energisch auf die Bremse treten müssten –, haben wir an dieser Stelle erstmals im März 2020 diskutiert, und danach immer wieder.

Bild vergrößern Crash-Prophet: Ex-US-Finanzminister Larry Summers sah den Anstieg der Inflation voraus Foto: Joshua Roberts / REUTERS

Larry Summers, einst US-Finanzminister unter Bill Clinton, sprach vor einem Jahr vom Szenario einer überschießenden Inflation in den USA und einem folgenden Crash an den Finanzmärkten, weil irgendwann die Zinsen rasch und heftig steigen müssten. Summers sagte ziemlich genau vorher, was derzeit an den Börsen abzulaufen scheint. Was tat die EZB? Statt die Inflationserwartungen frühzeitig einzufangen, statt ein konkretes Ausstiegsszenario aus den Krisenprogrammen zu entwerfen, statt erste Schritte einer geldpolitischen Straffung einzuleiten und zu kommunizieren – etwa ein Ende der "negativen Einlagezinsen", jener Strafgebühren auf Zentralbankguthaben, die auf Dauer die Banken schwächen –, verkündeten die Notenbanker, alles sei auf gutem Weg. Kein Grund zur Besorgnis. Die Geschichte vom stabilen Geld wurde immer wilder, je weiter sich die Fakten davon entfernten. Die vermeintliche Gewissheit, wonach die Preisstabilität mittelfristig gewährleistet sei und die Zinsen niedrig bleiben würden, bestimmte das Handeln.

Es stimmt schon: Die EZB war mit dieser Haltung nicht allein. Die US-amerikanische Federal Reserve lag noch weiter daneben. Aber das macht die Sache nicht besser. Zeitenwende in der Weltwirtschaft Die Sorglosigkeit, mit der die Notenbanken die Inflation im vorigen Jahr laufen ließen, fußt auf den Erfahrungen der vergangenen anderthalb Jahrzehnte. Seit der Finanzkrise von 2008 konnten EZB, Fed & Co praktisch so viel Geld in die Wirtschaft pumpen, wie sie wollten, ohne dass die Inflation nennenswert gestiegen wäre. Die offene, globalisierte Wirtschaft sorgte für ein schier unendlich flexibles Angebot, egal wie viele flüssige Mittel sich in die Märkte ergossen.

Dass diese Ära zu Ende geht, zeichnet sich schon länger ab: Donald Trumps Handelskrieg und Großbritanniens Ausstieg aus der EU deuteten bereits eine Fragmentierung der Weltmärkte an. Der Covid-19-Schock tat ein Übriges, weil er offenbarte, wie fragil die internationalen Produktionsverflechtungen sind – und dass Unternehmen manche Produkte besser in der Nähe einkaufen sollten, auch wenn’s teurer ist. Die Pandemie hat Verschiebungen in den Wirtschaftsstrukturen angestoßen. Die Ära des hochflexiblen Güterangebots geht zu Ende. All das ist seit Langem zu beobachten. Ab vorigem Spätsommer zog dann die Inflation tatsächlich messbar an. Spätestens da wäre es an der Zeit gewesen, allmählich gegenzusteuern. Doch die Notenbankerinnen und -banker verpassten den richtigen Zeitpunkt und versuchten stattdessen, den Preisanstieg weg zu moderieren. Das ging schief. Spätestens seit Anfang des Jahres ist unübersehbar, dass die Inflation nicht vorüberzieht wie ein paar dunkle Wolken, aus denen am Ende doch kein Regen fällt. Jetzt allerdings stecken wir Europäer in einem ganz anderen Szenario. Und das macht es noch schwieriger, die Inflation einzudämmen. Notenbanken als Abschreckung Seit dem 24. Februar ist die EZB eine Notenbank im Krieg. Zwar ist die EU nicht direkt an Kämpfen in der Ukraine beteiligt. Aber wir sind eindeutig Partei im Angesicht des russischen Angriffskriegs. Boykotte und Embargos sind auf dem Weg. Russland, der größte Energieexporteur der Welt, soll teilweise vom Weltmarkt abgeklemmt werden. Das hat massive wirtschaftliche Auswirkungen. Das gesamtwirtschaftliche Angebot wird eingeschränkt, Energie und andere Rohstoffe werden knapp und teuer. Die steigenden Energiekosten treiben die Inflationsdynamik zusätzlich an. Auf eine Wirtschaft, die ohnehin mit Liquidität überversorgt war, wirkt jetzt auch noch ein geopolitischer Schock ein.