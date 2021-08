Teuerungsrate nahe 4 Prozent Inflation auf höchstem Niveau seit 28 Jahren

Die Inflation in Deutschland klettert im August mit 3,9 Prozent auf den höchsten Stand seit rund 28 Jahren. Und sie wird weiter anziehen. Weil die Löhne langsamer steigen, verlieren die Beschäftigten in diesem Jahr an Kaufkraft.