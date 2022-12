Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert die EZB aus Sorge vor dem Verlust von Arbeitsplätzen zu einem Verzicht auf weitere Zinserhöhungen auf. "In den letzten Monaten hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen in einem historisch rasanten Tempo erhöht", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell (59) am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Weitere Zinsschritte könnten die Konjunktur empfindlich schwächen – steigende Arbeitslosigkeit und eine Zunahme sozialer Härten wären die Folge." Es sei davon auszugehen, dass die in vielen EU-Staaten eingeführten Gas- und Strombremsen die Teuerung – wegen der die EZB an den Zinsen dreht – dämpfen dürften. "In der jetzigen konjunkturell unsicheren Situation täte die Europäische Zentralbank gut daran, eine Pause bei der geldpolitischen Straffung einzulegen und die Wirkung politischer Maßnahmen abzuwarten", sagte Körzell.