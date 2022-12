Die deutsche Wirtschaft stellt den Verbrauchern kein rasches Ende der starken Teuerung in Aussicht. "Die Inflation hat bereits vor der Energiekrise eingesetzt und wird auch erst mal andauern", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian (65), in einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter großen Wirtschaftsverbänden. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Inflation noch einige Zeit über der sinnvollen EZB-Zielmarke von zwei Prozent liegen wird." Aktuell verharrt die Teuerungsrate mit rund 10 Prozent auf einem Niveau, das es seit 1951 nicht mehr gegeben hat.