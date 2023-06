All das trifft Deutschland an einer empfindlichen Stelle. Eine hochgradig offene Volkswirtschaft ist auf offene Grenzen und regelgebundene Handelsarrangements angewiesen. Doch diese Welt löst sich zusehends auf.

Verdammt teuer, hochgradig unsicher

Die OECD, die Organisation der westlich geprägten Marktdemokratien, hat gerade in ihrem Deutschland-Bericht vorgerechnet, welch großartige Phase hinter uns liegt: zwei Jahrzehnte geprägt von "exportgeleitetem Wachstum". Millionen Jobs entstanden. Der Zustrom von ausländischen Arbeitskräften, zumal aus dem übrigen Europa, füllte unbesetzte Stellen.

Es ging immer weiter. Als der Süden des Kontinents 2010 im Zuge der Eurokrise in eine tiefe Krise rutschte und sich davon kaum erholen konnte, nutzten deutsche Exporteure den Boom in den Schwellenländern, der damals gerade Fahrt aufnahm. Auch die USA erholten sich schneller als befürchtet. Autos, Maschinen, Chemie – Deutschland lieferte, was die meisten anderen westlichen Ländern nicht mehr im Angebot hatten, aber dringend brauchten.

Und jetzt? Der europäische Heimatmarkt stagniert in weiten Teilen. Die wichtigste Exportbranche, Auto, wird von der Elektrowende durcheinandergewirbelt. Ob Batterieautos, E-Komponenten und -Systeme Made in Germany international künftig als führend gelten, ist alles andere als sicher.

Dazu kommt der Kampf gegen die Klimaerwärmung, der gerade in Deutschland den Energieverbrauch verteuert – durch steigende CO2-Preise und allerlei regulatorische Vorgaben. Die EU-Kommission bereitet Klimazölle vor: Importe aus Ländern, die keinen stringenten Klimaschutz betreiben, sollen mit einer Grenzabgabe belastet werden, damit schmutziger produzierten Waren auf dem Binnenmarkt keinen Wettbewerbsvorteil haben – und die Produktion an schwächer regulierte Standorte abwandert.

Was China und andere strategische Rivalen angeht, lautet die Maxime: "de-risking". Sensible Technologien sollen nicht mehr so einfach exportiert werden können, Abhängigkeiten von kritischen Rohstoffen und Vorprodukten sollen beseitigt werden. Statt um Effizienz geht es jetzt vorrangig um Resilienz. Passend dazu befasst sich der Sachverständigenrat der "Wirtschaftsweisen" in seinem letzten Jahresgutachten unter der Überschrift "Handlungsoptionen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit " vor allem mit der Sicherung von Lieferketten.

Alles im Prinzip richtige Ziele. Aber klar ist auch: Das wird verdammt teuer, gerade für die deutsche Wirtschaft. Die industrielle Globalisierung, von der Deutschland so lange profitiert hat, wird rückabgewickelt, mindestens zum Teil. Welche neuen Formen der Wertschöpfung künftig im Lande entstehen sollen, um die traditionelle Produktion ersetzen zu können, bleibt diffus.

Und wir nehmen all das einfach so hin?

Logisch, technologische Durchbrüche und Innovationen lassen sich nicht per Masterplan in die Welt bringen. Das Schöpferische im Strukturwandel entsteht nicht per Dekret. Aber das offenkundige inhaltliche Vakuum, das angesichts der derzeitigen Umbrüche herrscht, ist beklemmend.

Die deutsche Wirtschaft ist vor allem auf alte Branchen spezialisiert, die ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert haben. Sie werden nicht binnen kurzem verschwinden, sondern wohl allmählich schrumpfen. Wo entsteht Neues? Klar ist vor allem, was eher nicht erwünscht ist. Grüne Biotechnologie? Künstliche Intelligenz ? Atomenergie der nächsten Generation? CO2-Abscheidung und -Einlagerung? Sicherheits- und Waffentechnologie? Führend sind in diesen Bereichen andere. Der Kapitalmarkt für schnell wachsende Unternehmen ist schwach entwickelt. Die Zahl der Firmengründungen ist seit vielen Jahren rückläufig.

Unternehmen und Staat investieren weniger, als das in anderen Ländern der Fall ist. Kein Wunder, dass wir bei der Digitalisierung nach wie vor zu den Schlusslichtern gehören. Die bürokratischen Hürden wirken häufig schier unüberwindlich (siehe hierzu auch meinen Beitrag im aktuellen manager magazin ): Behördliche Genehmigungen dauern so lange wie nirgends sonst in den OECD-Ländern (im Schnitt 122 Tage), bei Baugenehmigungen braucht man noch mehr Geduld (178 Tage).

Und wir nehmen all das einfach so hin? Sind wir bloß noch eine alternde Gesellschaft, die den Rückzug ins Private probt? (Wir haben kürzlich an dieser Stelle darüber diskutiert.) Zu tun gibt es wahrlich genug.