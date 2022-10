In der Metallindustrie stehen nach einer ergebnislosen dritten Verhandlungsrunde erste Warnstreiks in der Nacht von Freitag auf Samstag bevor. Die Gewerkschaft IG Metall kündigte in Bayern und Baden-Württemberg am Donnerstag erste Arbeitsniederlegungen in Nachtschichten an. Die Arbeitgeber hatten in der dritten Runde eine Offerte vorgelegt. Sie bieten nach Angaben des Dachverbandes Gesamtmetall bundesweit eine steuer- und abgabenfreie Inflations-Ausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro für eine Laufzeit von 30 Monaten. Eine dauerhaft wirksame Tabellenerhöhung sei denkbar.