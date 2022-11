In der Nacht auf Freitag hatten sich in Ludwigsburg bei Stuttgart die IG Metall und Südwestmetall auf ein Tarifwerk geeinigt, das voraussichtlich auf die gesamte deutsche Metall- und Elektrobranche mit 3,9 Millionen Beschäftigten übertragen wird. Der Pilotabschluss sieht Lohnsteigerungen von 5,2 Prozent zum Juni 2023 und noch mal 3,3 Prozent ab Mai 2024 vor. Die vom Staat steuer- und abgabenfrei gestellten 3000 Euro sollen zusätzlich in zwei Etappen an die steigenden fließen. Das sei zwar hoch, kommentierte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding (64). "Aber die Laufzeit über zwei Jahre macht es erträglich." Daher zeichne sich eher ein "Buckel statt einer Spirale" ab, sagte Schmieding.