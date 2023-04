Üblich ist in der IG Metall, dass die Nummer zwei beim Ausscheiden des ersten Vorsitzenden aufrückt. Ein Vorbehalt in den Reihen der Gewerkschaft war, das nicht ausgerechnet dann zu ändern, wenn erstmals eine Frau an die Spitze der mächtigen Gewerkschaft aufrücken soll. Nach Zitzelsbergers Auffassung wäre ein Führungsduo ein Signal für "einen Aufbruch in neue Zeiten" gewesen. Seinen Posten als Gewerkschaftschef in Baden-Württemberg will der erfahrene Tarifverhandler behalten.