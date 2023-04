Verfechter der Viertagewoche führen gern den britischen Modellversuch mit 2900 Beschäftigten und 61 Firmen an. Die Studie hat jedoch wenig mit der Wirklichkeit der Stahlindustrie zu tun: Das Büro ist kein Hochofen, der 365 Tage im Jahr laufen muss, und auch in der Stahlindustrie fehlen Fachkräfte.

Das stimmt so nicht. In der Stahlindustrie arbeitet bereits jetzt knapp die Hälfte der Beschäftigten reduziert und damit de facto 33 Stunden im Schnitt. Die Vier-Tage-Woche gibt es längst in vielen Betrieben und Tarifverträgen der IG Metall.

Das müssen Sie erklären.

Im Kontischichtbetrieb am Hochofen zum Beispiel, wo 24/7 an 365 Tagen im Jahr gearbeitet wird, ist das einzige Schichtmodell, das wirklich funktioniert, ein Modell mit 33,6 Stunden. Um im Schnitt auf die 35 Stunden zu kommen, müsste ich pro Jahr bis zu 13 Zusatzschichten fahren. Die fallen durch die Möglichkeit der sogenannten Wahlarbeitszeit weg. So können bei Thyssenkrupp die Beschäftigten ihre Arbeitszeit zwischen 33 und 35 Stunden wählen, bei ArcelorMittal sind 32 Stunden möglich. Viele Beschäftigte der beiden Konzerne, die knapp die Hälfte der Stahlbeschäftigten in Deutschland ausmachen, reduzieren so ihre Arbeitszeit, obwohl sie dabei weniger Lohn erhalten. Für sie ist es aber eine immense Entlastung, weil diese Zusatzschichten wegfallen. Ich will damit sagen: Technisch funktioniert Arbeitszeitverkürzung in der Stahlindustrie, den Beweis dafür liefern wir seit Jahren. Niemand soll mir sagen, das geht nicht.