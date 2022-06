Anstehende Tarifrunde IG Metall will zwischen 7 und 8 Prozent höhere Löhne fordern

In der Tarifrunde für die Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall 7 bis 8 Prozent mehr Geld fordern. Dabei orientiert sich Gewerkschaftschef Jörg Hofmann nicht nur an der Inflation und Produktivitätsentwicklung.