Die Führung der IG Metall wird auf dem Gewerkschaftstag vom 22. bis 26. Oktober in Frankfurt neu gewählt. Vier der bisher sieben Vorstandsmitglieder treten dort nicht mehr an. Der geschäftsführende Vorstand soll auf fünf Mitglieder verkleinert werden.

Neu in das Gremium soll auch Ralf Reinstädtler einziehen, derzeit Erster Bevollmächtigter in der Saarpfalz. "Dieser Personalvorschlag verspricht trotz großer personeller Veränderungen Kontinuität", sagte der scheidende Gewerkschaftschef Hofmann. "So wird die IG Metall auch in den nächsten Jahren die durchsetzungsstarke, kämpferische und zukunftsgewandte Gewerkschaft bleiben, die sie heute ist."