Ifo-Umfrage So viele Firmen wie noch nie wollen Preise erhöhen

Der Angriff Russlands auf die Ukraine treibt die Preise für Energie und Rohstoffe in die Höhe. Ein Großteil der Unternehmen will diese Preissteigerungen an die Kunden weitergeben. Die Inflationsrate dürfte damit über 5 Prozent steigen.