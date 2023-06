Verkehrsminister Wissing "Ich habe leider viel zu wenig Zeit, um den ÖPNV zu nutzen"

Bundesverkehrsminister Wissing verteidigt das 49-Euro-Ticket gegen Kritik. Am besten sollte es auch in Frankreich gelten, das an einer ähnlichen Lösung arbeitet. Der Minister selbst nutzt den ÖPNV aber nicht, wie er jetzt einräumt.